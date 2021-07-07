В среду утром, 7 июля, в России, в Сибири, произошло чрезвычайное происшествие. Там захватили отделение "Сбербанка", люди взяты в заложники.

Так, в Тюмени в одно из отделений зашел молодой человек с рюкзаком. По сообщениям очевидцев, из рюкзака торчали провода.

Парень сразу же озвучил угрозы и потребовал 15 млн рублей.

На эту минуту известно, что примерно 50 человек уже эвакуированы из жилого дома, в котором на первом этаже расположено захваченное отделение "Сбербанка".

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, в результате переговоров его удалось уговорить отпустить всех заложников и сдаться, сообщил источник агентства "Интерфакс",

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