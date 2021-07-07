В России ЧП: захвачено отделение "Сбербанка", есть заложники [ Редактировать ]
В среду утром, 7 июля, в России, в Сибири, произошло чрезвычайное происшествие. Там захватили отделение "Сбербанка", люди взяты в заложники.
Так, в Тюмени в одно из отделений зашел молодой человек с рюкзаком. По сообщениям очевидцев, из рюкзака торчали провода.
Парень сразу же озвучил угрозы и потребовал 15 млн рублей.
На эту минуту известно, что примерно 50 человек уже эвакуированы из жилого дома, в котором на первом этаже расположено захваченное отделение "Сбербанка".
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, в результате переговоров его удалось уговорить отпустить всех заложников и сдаться, сообщил источник агентства "Интерфакс",
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Кроме того, в городе Стебник Львовской области в результате взрыва гранаты пострадали трое несовершеннолетних. Как выяснилось, что-то рвануло возле магазина на столиках, где сидели четверо несовершеннолетних - три девочки и парень.
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