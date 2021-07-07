"Евросоюзу не следует сосредотачиваться на возобновлении саммитов с Россией" - Зеленский [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Евросоюзу не следует сосредотачиваться на возобновлении саммитов с Россией. Об этом он сказал на вступительной сессии Конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в литовском Вильнюсе.
Также он отметил, что нужно активнее фиксировать европейскую перспективу Украину.
По его словам, на сегодня продолжается работа с европейскими странами по подписанию деклараций о поддержке курса Украины на вступление в ЕС.
Я уверен, что тех, кто поддерживает Украину намного больше. И именно в этом Евросоюз должен продемонстрировать свою преданность ценностям и европейским принципам. Вместо разговоров о возобновлении саммитов ЕС - Россия, мне кажется, лучше фиксировать европейскую перспективу Украины.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Литву принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня государственности страны.
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