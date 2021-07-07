Президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать совместное проведение Украиной и Литвой одного из следующих чемпионатов Европы по баскетболу (Евробаскет). С таким предложением глава государства выступил на открытии Четвертой Конференции по вопросам реформ в Украине на тему "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье" в Вильнюсе, передает Офис президента.

Известно, что баскетбол в Литве является второй религией и действительно национальным видом спорта. И, несмотря на тотальную любовь украинцев к футболу, баскетбол также очень популярен в нашей стране. Поэтому я хочу предложить идею совместной организации Украиной и Литвой одного из очередных чемпионатов Европы по баскетболу (Евробаскет).

Владимир Зеленский напомнил, что в Украине такой турнир мог быть проведен еще в 2015 году, готовилась соответствующая инфраструктура, но по объективным причинам это мероприятие не состоялось.

Поэтому идея совместного проведения баскетбольного турнира – не только о реализации масштабного проекта в этой сфере. Я убежден, что для украинцев и литовцев такая инициатива станет хорошей возможностью объединить усилия и доказать, что мы способны проводить большие события реально мирового масштаба.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что Владимир Зеленский в Вильнюсе анонсировал важную встречу с канцлером Германии.