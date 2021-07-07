В МОЗ оценили угрозу распространения штамма "Дельта" в Украине [ Редактировать ]
В Украине существует угроза распространения штамма коронавируса "Дельта". Пока было зафиксировано два таких случая. Об этом сообщается в заявлении гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Романа Родины в ходе брифинга.
Он напомнил, что сейчас границы в Украине пока не закрыты.
"Угроза распространения "Дельта"-штамма в Украине реальна, она существует... Сейчас мы держимся на цифрах прошлого года этого же самого периода. но, учитывая, что штамм "Дельта" есть в мире, он может попасть в Украину. У нас уже было два таких случая зафиксировано. Он может распространяться", - сказал Родина.
Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.
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