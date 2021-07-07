С возрастом чувство обоняния у людей ослабевает. В возрасте 80 - 98 лет оно нарушено у 62,5% людей. Пожилые люди не только хуже чувствуют запахи, но и испытывают трудности с их дифференциацией. В то же время чувство вкуса у них страдает реже, пишет svidok.online.

До настоящего времени считалось, что со временем чувствительность ко всем запахам снижается параллельно. Однако, специалисты по пищевым продуктам из Копенгагенского университета доказали, что это не так. В новом исследовании участвовал 251 житель Дании в возрасте от 60 до 98 лет. В контрольную группу вошли 92 человека возрастом 20 - 39 лет.

В эксперименте ученые использовали не обычный набор ароматов для проверки обоняния, а 14 хорошо знакомых пищевых запахов: бекона, тостов, спаржи, кофе, корицы, апельсина и ванили. В своем выборе ученые исходили из того, какие продукты обычно едят люди пожилого возраста. Все запахи были представлены в виде эфирных масел на нюхательных палочках.

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Ученых интересовало не только, в какой степени испытуемые могут чувствовать эти запахи, но и насколько они им нравятся. Больше всего понравились запахи жареного мяса, лука и грибов. В то же время чувствительность именно к ним пострадала более значительно. Аромат кофе, который они испытывали также сравнительно слабо, им нравился меньше, чем молодым людям.

"Наше исследование показало, что притупление обоняния у пожилых людей - сложный вопрос. Несмотря на слабое восприятие запахов мяса, лука и грибов, они чувствуют ароматы апельсина, ванили и малины так же, как молодые. То есть, снижение обоняния в старшем возрасте кажется скорее избирательным относительно запахов. Действительно интересен следующий факт: насколько нравится запах, необязательно зависит от того, как хорошо человек его чувствует", - пояснили авторы исследования.

Ученые не знают точной причины такого выборочного снижение обоняния, однако указывают, что в ходе исследования пожилые люди слабее чувствовали запах продуктов, из которых готовят соленые блюда (к их вкусу чувствительность обычно и страдает первой). Когда речь идет о еде, восприятие ароматов потенциально может быть нарушено при притуплении определенного вкуса.

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