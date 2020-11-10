Одна из самых актуальных тем этой осени – респираторные вирусные заболевания и способы восстановления организма и укрепления иммунитета. Стоит не забывать, что есть всем понятные алгоритмы: больше спать, пить чай с малиновым вареньем, не перегружать организм физической активностью, принимать лекарства –именно так мы помогаем себе вернуться в прежний ритм жизни. Но есть новые обстоятельства, например потеря нюха и вкуса и непонятно, как с ними справиться в домашних условиях. "Подробности" собрали самые эффективные реккомендации специалистов.

Например, каким образом быстро восстановить обоняние, "стертое" вирусом COVID-19?

Специалисты в области неврологии говорят, что это связано больше с мозгом, чем с органами дыхания. Необходимо поработать над памятью: то есть в прямом смысле надо начать вспоминать запахи, вытаскивать их из сознания как нечто давно забытое. И при обычном ОРВИ, и при коронавирусе аромапамять сохраняется.

Но мы должны помочь организму заново выстроить нейронный путь от "центра хранения" запахов к рецепторам.

Одни источники пишут, что у 85 % людей, перенесших COVID-19, наблюдалась аносмия – так называемый неврологический синдром блокировки обоняния. У большинства из них способность распознавать запахи восстановилась в течение 2-4 недель.

фото: lviv

Есть мнение, что до 68% людей, перенесших заболевание, теряли обоняние.

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А что же с остальными? Как им быстро вернуть обоняние, да еще в домашних условиях, чтобы лишний раз не выходить на улицу и не подвергать опасности ни себя, ни окружающих?

Один из способов восстановления обоняния является домашний ольфакторный тренинг. Эксперты советуют "заставить" нейроны заново передавать сигналы из мозга человека к рецепторам органов дыхания.

Суть ольфакторного тренинга – дать "работу" носу и мозгу, научить их снова ощущать запахи.

Обучение можно начинать сразу же, как только вы потеряли обоняние, но если у человека температура, кашель, одышка, слабость, ломота, лучше отложить ольфакторный курс до момента, когда организм придет в себя.

Тренинг подразумевает повторяющиеся сессии, во время которых вы вдыхаете несколько ароматов натуральных ароматических масел.

Эксперты советуют выбрать 3-5 хорошо знакомых вам ароматов из разных категорий (сладкие, кислые, пряные и т.д.). Например, лимон, роза, эвкалипт, корица.

фото: pixabay

Нанесите масла на ватные шарики или на блоттеры из бумаги, поднесите к носу и вдыхайте каждый аромат по очереди в течение 10-20 секунд. Между запахами делайте паузы по 5-10 минут.

Также можно взять чистые стеклянные баночки с крышками, накапать в каждую по несколько капель разных эфирных масел и слушать запахи, буквально запуская нос в емкость.

фото: pixabay

В те моменты, когда вы не проводите тренинг, банки должны быть плотно закрыты. Способ хорош тем, что не нужно каждый раз использовать расходный материал в виде блоттеров или ваты.

Тренинг подразумевает повторяющиеся сессии, во время которых вы вдыхаете несколько ароматов. Я советую использовать натуральные ароматические масла.

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Если нет возможности приобрести аромамасла, пускайте в дело продукты с ярким запахом: чем интенсивнее аромат, тем быстрее он поможет выстроить межнейронную связь.

Вот несколько вариантов – апельсины, кофейные зерна, ваниль.

фото: pixabay

Также важно брать для тренинга еду или приправы, хорошо знакомые вашему организму. Это логично: в памяти нет никакой информации о "чужом" продукте, и воскресить нейронную связь между экзотическим запахом и его восприятием будет просто невозможно. Но если вы занимаетесь со знакомыми носу продуктами, быстро вернуть обоняние в домашних условиях вполне реально.

фото: pixabay

Как утверждают эксперты, продолжительность любого вида ольфакторной тренировки – по два сеанса в день, но проводить их нужно на постоянной основе, без перерыва на выходные и праздничные дни. Настройтесь на длительный период работы – 2-3 месяца. По окончании курса вы можете поменять набор ароматов и продолжить тренировки, советует "letoile".

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