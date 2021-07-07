На Гаити ввели военное положение [ Редактировать ]
Временный премьер-министр Гаити Клод Жозеф объявил в стране военное положение после убийства президента Жовенеля Моиза. Такое заявление было сделано после экстренного заседания Совета министров.
Об этом сообщает Diario Libre.
Военное положение - это чрезвычайное положение, которое должно быть введено исполнительной властью, в частности главой государства, и с санкции соответствующего законодательного органа для его исполнения.
Военное положение на Гаити представляет собой концепцию, эквивалентную состоянию войны, и поэтому вооруженные силы наделяются преимущественными полномочиями для осуществления репрессий. Во время военного положения действие конституционных гарантий приостанавливается, в большей или меньшей степени, в зависимости от закона.
Напомним, президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля в ходе вооруженного нападения на его резиденцию. Также сообщалось, что первая леди президента Гаити скончалась от ранений.
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