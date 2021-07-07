Международный аэропорт Гаити имени Туссен-Лувертюра, который является главной воздушной гаванью страны, закрыли после убийства президента Жовенеля Моиза. Самолеты перенаправляют в другие страны.

Об этом сообщает издание Diario Libre.

Отмечается, что несколько регулярных рейсов в аэропорт Гаити отменили или перенаправили на другие терминалы в третьих странах.

Две авиакомпании, выполняющие ежедневные рейсы в столицу Гаити, отменили свои рейсы, запланированные на сегодня, 7 июля.

Напомним, президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля в ходе вооруженного нападения на его резиденцию. Также сообщалось, что первая леди президента Гаити скончалась от ранений.

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