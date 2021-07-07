Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила українську резолюцію щодо Росії. Документ засуджує окупацію територій, вимагає від Москви припинити агресивні дії щодо України і зняти обмеження судноплавства в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Про це повідомив голова делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв. За його словами, Росія та делегації, які її підтримують, чинили суттєвий опір під час ухвалення цього документа. А під час голосування демонстративно покинули залу.