ОБСЄ ухвалила українську резолюцію щодо Росії [ Редактировать ]
Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила українську резолюцію щодо Росії. Документ засуджує окупацію територій, вимагає від Москви припинити агресивні дії щодо України і зняти обмеження судноплавства в акваторіях Чорного та Азовського морів.
Про це повідомив голова делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв. За його словами, Росія та делегації, які її підтримують, чинили суттєвий опір під час ухвалення цього документа. А під час голосування демонстративно покинули залу.
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