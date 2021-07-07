Працювати можна, але нікому. Власники німецьких ресторанів та готелів скаржаться на брак персоналу. Через пандемію та постійні локдауни масово позвільнялися кухарі, офіціанти та покоївки. Тетяна Логунова розкаже більше.

Хайнца Брунса - власника ресторану в місті Хаттінген тепер часто можна побачити на кухні. Він допомагає персоналу готувати, а коли треба - і сам обслуговує гостей. Протягом останнього року від пана Брунса пішли 13 співробітників. Постійних локдаунів не витримали кухарі, офіціанти та прибиральники.

Хайнц Брунс, власник ресторану:

Один співробітник пішов працювати поштовим кур'єром, інша перекваліфікувалася на вихователя. Ще хтось раніше вийшов на пенсію. Так, поступово ми втратили 13 людей. Нам не вистачає персоналу.

Пан Брунс дав оголошення про вакансії в усі місцеві газети. Але охочих працювати у гастрономії поки не знайшов.

Хайнц Брунс, власник ресторану:

Я розумію, коли люди кажуть - "ми хочемо заробляти гроші" або "змінити своє життя". Але я не розумію, чому постійно говорять, що в нас багато безробітних. Ніхто не надсилає мені резюме, ніхто не влаштовується на роботу. Нічого не відбувається.

У колеги пана Брунса з міста Рюдесхайм - справи трохи кращі. Власниця тамтешнього готелю і ресторану фрау Нітен через локдауни не дорахувалася п'яти співробітників.

Мареса Нітен, власниця готельного і ресторанного бізнесу:

Звільнилися два кухарі і три офіціанти. Хтось вирішив піти вчитися, хтось емігрував закордон. Я вважаю, що цей рік буде для нас важким. Хоча в нас, як порівняти з колегами, ситуація ще непогана.:

Про брак персоналу в гастрономічному та готельному бізнесі говорять і профільні об'єднання. За їхніми даними, наразі працівників шукає третина німецьких готелів та ресторанів.

Ситуацію на ринку праці вже вивчили експерти. І з'ясували, куди найчастіше влаштовуються колишні працівники готелів та ресторанів. Виявилося, що вони обирають заклади, які працюють попри локдауни. А саме: фірми з доставки товарів та їжі, супермаркети та центри з тестування на коронавірус.

Утім, експерти кажуть - цей тренд тимчасовий. І він зміниться, як тільки пандемію буде подолано.