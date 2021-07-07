Новий штам COVID-19 виявили вже у 104 країнах світу [ Редактировать ]
Штам "дельта" виявили вже у 104 країнах світу. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. За їхніми даними, за останній тиждень кількість випадків зараження коронавірусом у світі збільшилася. Водночас смертність зменшилася на 7 відсотків.
У найбільшому місті Австралії, Сіднеї, локдаун запровадили ще на сім днів. Жорсткі обмеження там увели два тижні тому через стрімке поширення штаму "дельта". Містянам не можна виходити на вулицю без поважної причини. Під забороною також будь-які публічні заходи.
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