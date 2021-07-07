Посольство Гаити опровергло информацию о смерти супруги президента [ Редактировать ]
Посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло сообщения о смерти Мартин Моиз, супруги убитого президента Гаити Жовенеля Моиза. Дипломаты отметили, что показатели жизнедеятельности у первой леди стабильны.
Об этом сообщает доминиканская газета El Dia.
В посольстве уточнили, что первая леди госпитализирована, и ее "жизненные показатели стабильны". По словам дипломатов, в аэропорту Порт-о-Пренса готовится самолет, который вывезет Моиз за границу для дальнейшего лечения.
Сейчас решается вопрос, куда отправят первую леди. Среди возможных вариантов издание называет США и Доминикану.
Напомним, президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля в ходе вооруженного нападения на его резиденцию. Также сообщалось, что на Гаити ввели военное положение.
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