Посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло сообщения о смерти Мартин Моиз, супруги убитого президента Гаити Жовенеля Моиза. Дипломаты отметили, что показатели жизнедеятельности у первой леди стабильны.

Об этом сообщает доминиканская газета El Dia.

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В посольстве уточнили, что первая леди госпитализирована, и ее "жизненные показатели стабильны". По словам дипломатов, в аэропорту Порт-о-Пренса готовится самолет, который вывезет Моиз за границу для дальнейшего лечения.

Сейчас решается вопрос, куда отправят первую леди. Среди возможных вариантов издание называет США и Доминикану.

Напомним, президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля в ходе вооруженного нападения на его резиденцию. Также сообщалось, что на Гаити ввели военное положение.

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