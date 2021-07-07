Популярная блогерша из Харькова Екатерина Якименко решила заработать на своем состоятельном ухажере из России. Девушка вместе со своим любовником инсценировала собственное похищение, чтобы получить пять биткоинов (173,6 тыс. долларов).

Ее задержали правоохранители, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Читайте также Суд оправдал Стерненко по делу о похищении человека

О похищении 23-летней девушки в полицию сообщила ее подруга. Правоохранители сразу же начали поиски. По камерам видеонаблюдения они выяснили, что Екатерина отправилась в Киев.

Кроме того, она ходила по столичным заведениям и везде расплачивалась картой. Полиция сразу почуяла неладное. Когда блогерша хотела взять в аренду элитное авто, правоохранители успели поставить в него камеры и установить микрофоны.

2 июля Якименко и ее 29-летнего друга задержали во Львовской области и доставили следственный изолятор Харькова. Суд избрал для пары меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 3 млн гривен.

По словам блогера Евгения Зуба, девушка все придумала вместе со своим любовником из Киева, чтобы получить выкуп в криптовалюте. Ее ухажер из России очень состоятельный, он уже подарил молодой девушке пару люксовых авто, включая Porsche и Bentley Bentayga, а также недвижимость в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что под Черниговом жена убила мужа и инсценировала его исчезновение. Избавляться от трупа и улик матери помогал младший сын.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.