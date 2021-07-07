Денис Шмигаль відзвітував про перші результати активного ринку землі [ Редактировать ]
Тиждень від старту і вже понад три сотні укладених угод. Прем'єр-міністр на засіданні відзвітував про перші результати - відкриття в Україні ринку землі. Продаж-купівлю угідь - Денис Шмигаль назвав одним із найбільших досягнень за часи Незалежності. Оскільки українці тепер можуть вільно розпоряджатися своїми землями.
Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:
Угоди із землею сільськогосподарської землі укладаються прозоро та згідно з встановлених процедур. За перші 6 днів з часу відкриття ринку було зареєстровано 322 угоди на земельні ділянки, щодо яких раніше діяв мораторій. Міфи щодо масового розпродажу земель та вивозу українського чорнозему за кордон залишились лише міфами і переконую вас - так і буде надалі.
Водночас парламентська опозиція з цим категорично не згодна. Депутати оскаржують земельну реформу в Конституційному суді й вимагають проведення Всеукраїнського референдуму. Адже вважають, що в законах є лазівки, через які іноземні компанії зможуть скуповувати українські землі.
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