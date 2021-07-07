Тиждень від старту і вже понад три сотні укладених угод. Прем'єр-міністр на засіданні відзвітував про перші результати - відкриття в Україні ринку землі. Продаж-купівлю угідь - Денис Шмигаль назвав одним із найбільших досягнень за часи Незалежності. Оскільки українці тепер можуть вільно розпоряджатися своїми землями.

Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:

Угоди із землею сільськогосподарської землі укладаються прозоро та згідно з встановлених процедур. За перші 6 днів з часу відкриття ринку було зареєстровано 322 угоди на земельні ділянки, щодо яких раніше діяв мораторій. Міфи щодо масового розпродажу земель та вивозу українського чорнозему за кордон залишились лише міфами і переконую вас - так і буде надалі.

Водночас парламентська опозиція з цим категорично не згодна. Депутати оскаржують земельну реформу в Конституційному суді й вимагають проведення Всеукраїнського референдуму. Адже вважають, що в законах є лазівки, через які іноземні компанії зможуть скуповувати українські землі.