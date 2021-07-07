Тримання під вартою або застава у розмірі 443 мільйони гривень. Печерський райсуд столиці обрав запобіжний захід голові правління заводу "Кузня на Рибальському" Валерію Шандрі. Його, а також колишнього заступника міністра оборони та двох ексначальників департаменту міністерства - ДБР підозрює у змові та постачанні армії неякісної військової техніки.

Йдеться про бойові катери та автомобілі меддопомоги. Збитків нарахували майже півмільйона гривень. Підозрюваним загрожує до 10 років ув'язнення.

Дмитро Павлій, слідчий Державного бюро розслідувань: