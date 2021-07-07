Застряглі в огорожі кордону та вовчі опудала. Нова виставка сучасного мистецтва відкрилась у столиці. Автор експозиції - український художник Микола Карабінович представив декілька робіт про політичні стереотипи та людську гідність. Ірина Розова все бачила.

Вовчі опудала під неоновими вивісками і простір, наче залишений автором - на власну уяву глядачам. Лунає музика, і все це називається...

Микола Карабінович, художник:

"Викоєбіна", то це означає що це - хорватська, і з хорватської це слово перекладається як місце, де кохаються вовки.

Так на Балканах говорять про нетрі. І саме такими, на думку автора інсталяції - Миколи Карабіновича - Захід сприймає країни Південно-східної Європи.

Микола Карабінович, художник:

Це дуже яскрава метафора, як західні політики сприймають країни так званого третього світу. Це дуже клішоване сприйняття, яке потребує перегляду. Саме цьому в якомусь сенсі й присвячена ця виставка.

Через образи тварин автор немов стирає кордони між людяністю і тваринними інстинктами. І про кордони йдеться не лише в цій роботі. Ось іще одна - інсталяція наче прихована. На відео група людей намагається витягнути жінку, яка застрягла в огорожі, коли спробувала скоротити шлях на українсько-польському кордоні.

Микола Карабінович, художник:

Тут ми бачимо контур кордону Австро-угорської та Османської імперії виконаний з неону і поза цим ми бачимо відео, на якому ми бачимо польсько-український кордон, ми маємо дуже цікаву історичну перспективу і ця робота закликає до осмислення кордонів.

Персональна виставка Миколи Карабіновича представлена в рамках програми "ПінчукАртЦентру" для підтримки українських митців.

Бйорн Гельдхоф, артдиректор "PinchukArtCentre":

Наша ідея полягає в тому, щоб дати свободу і простір художникам. Не обмежувати їх, дозволити творити і працювати. Мистецтво завжди має бути провокативним, тому що це змушує нас думати по-різному й досліджувати світ по-різному.

Крім виставки творів Миколи Карабіновича у "ПінчукАртЦентрі" тривають іще дві - "Згадати той день коли"- спільна експозиція українських митців і персональна виставка Микити Кадана.