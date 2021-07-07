Область одна з лідерів, де ці ягоди збирають тоннами

На Волині - чорничні жнива. Область одна з лідерів, де ці ягоди збирають тоннами. У цей час села в регіоні порожніють, бо чи не кожен вирушає до лісу по чорниці. Збирають цілими родинами.

Роботи в селах немає, а на чорницях можна непогано заробити, особливо в карантин. За скільки продають - бачила Сніжана Сидорук.

Ілля Демчук, житель села Сокиричі:

Ягода цього року дуже хороша. Велика, гарна. Дивіться яка бубка.

Катерина Романюк із села Сокиричі не натішиться - такого гарного врожаю чорниць вже давно не було.

Катерина Романюк, жителька села Сокиричі:

Літру можу назбирати за минут 20-30. Весна була пізня і була холодна морози були, але ягода, богу дякувати, не обмерзла.

Аби назбирати чорниць, прокидатися треба вдосвіта, працювати - навприсідки. А тут ще й постійно дошкуляють комарі. Зараз до цієї нелегкої праці Катерина привчає онуків. Замість того, аби проводити канікули за гаджетом, Ілля та Карина - на чорницях.

Ілля Демчук, житель села Сокиричі:

На продаж, до столу, до дому - гроші заробити. Збираємо так зранку до вечора.

Збір ягід - це добрий заробіток, бо роботи в селах немає. Карині лише тринадцять, а дівчина на чорницях уже отримала свої перші п'ятсот гривень.

Карина Романюк, жителька села Сокиричі:

Треба скоро збирати там на канцтовари. В комнату, знаєте, щось нове таке підібрати, взяти, купити. Там вдітися, взутися.

За сезон, розповідають місцеві, можна вторгувати до десяти тисяч гривень. Цьогоріч ягода коштує дорожче, ніж торік.

Тетяна Старчевська, жителька села Сокиричі:

Ціна нестабільна - по сорок за кілограм. Дешево, труд важкий, а не оцінюється на ринку - вісімдесят гривень літра, а того року було 25 пів літра, 50 літра.

Уже до обіду у збиральниць із Сокиричів відра майже повні.

За день при таких ягодах можна назбирати до 15-16, а то й більше літрів.

За день сім'я з чотирьох людей може назбирати до ста літрів чорниць. Її переважно здають заготівельникам. Ті приймають ягоди по 40-45 гривень за кілограм.

Василь Вишневський, заготівельник:

Ягода має бути красива, непом'ята чи гарна непом'ята без листочків чиста.

Хто хоче заробити більше продають самі на ринку або вздовж доріг.

Продаємо чорницю по 60 гривень за літру. Збирали з сестрою

У цьому Сокиричівському лісі третина площ під Ягодами. Перші чорниці почали збирати ще тиждень тому, врожай - на славу. Головне, кажуть лісівники, аби люди не нищили ягідник гребінками, за таке штрафують.

Борис Васюхник, головний лісничий Ківерцівського лісового господарства:

Збір ягід власноручними засобами так званою гребінкою неможливе, так як порушується коренева система ягідника і ягідник в кінцевому результаті відмирає.

А от пані Оксана в ліс приходить не лише підзаробити, а й оздоровитися. Вона переконана: поки триває сезон чорниці - про аптечні вітаміни та пігулки можна забути.

Оксана, жителька села Гайове:

Ягода чорниця - вона дуже цілюща, в неї дуже багато вітамінів. Вона дуже на зір. Зір покращується. Хто хворий на цукровий діабет, дуже чорниця допомагає. Хочеш поправити здоров'я - іди до лісу, збирай ягоди. Цілий сезон треба їсти і будемо всі здорові.

Волинські господині ягоди заморожують, сушать та роблять варення. І найулюбленіша страва зі свіжих чорниць ліплять вареники. До процесу долучаються навіть діти. Кожна господиня має свої рецепти і секрети, аби вареники були пухкими та соковитими.

Світлана Качмар, жителька села Гайове:

Сахар беремо окремо, ягоди окремо і саме головне в варениках, щоб їх звичайно тільки поліпили - треба варити.

Сезон чорного золота швидкоплинний. Триватиме чорничний бум ще до кінця цього місяця. Але наїстися досхочу та запастися корисними ягодами на зиму часу ще вдосталь. Лише у волинських лісах можна зібрати до п'яти тисяч тонн чорниць.