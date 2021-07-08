Бритни Спирс оголилась перед камерой (фото) [ Редактировать ]
Источник: FilmMagic
Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram фото, сделанное в ванной. 39-летняя поп-звезда позировала обнаженной, повернувшись спиной к камере.
Правда, многие поклонники Бритни усомнились, что это ее фото. Во-первых, отсутствуют две ее татуировки, во-вторых, талия слишком уж тонкая. Другие фанаты певицы ответили, что татуировки она могла удалить, а фигуру - отредактировать в фотошопе.
Между тем музыкальный менеджер певицы Ларри Рудольф, который покидает свой пост после 25 лет сотрудничества с певицей, заявил, что она навсегда завязала с музыкой.
Напомним, что сейчас в дискографии Бритни Спирс 9 студийных альбомов, за "Toxic" 2005 года она получила премию Grammy.
В ноябре 2020 года певица пообещала, что никогда больше не будет выступать, если ее финансовые дела будет продолжать вести ее отец. Эти заявления она сделала после того, как проиграла суд по лишению Джейми Спирса прав на опекунство.
Отец певицы распоряжается ее имуществом с 2008 года после скандальных инцидентов из-за ее проблем с психическим здоровьем. Состояние певицы оценивают в более, чем $200 млн.
Напомним, что в конце июня Бритни Спирс выступила в суде Лос-Анджелеса, призвав дать ей свободу после 13 лет пребывания под опекой. Эмоциональная речь артистки длилась около 20 минут, и в ней прозвучали действительно шокирующие вещи, например, что ей дают лекарства, от которых она как пьяная, и применяют в отношении нее принудительную контрацепцию.
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