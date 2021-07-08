Цены на газ в Европе будут расти. В течение ближайшего месяца поставки газа на европейский рынок едва ли сильно вырастут. Об этом рассказал руководитель департамента по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко.

По его словам, заполненность газовых хранилищ в Европе уже сильно отстает от июльских показателей прошлых лет.

Это означает, что цены на газ могут оставаться на нынешних высоких уровнях, по крайней мере, еще несколько недель.

Также глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин в комментарии изданию рассказал, что газ может достичь отметки в 550 долларов/тысячу куб. м.

После этого начнется активная поставка в Европу сжиженного газа из США и Ближнего Востока, что в итоге и позволит стабилизировать цены, считает он.

Ранее в июне "Нафтогаз" повысила цену на газ до 11,94 грн за куб. м, тогда как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м.

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