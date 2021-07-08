У НАТО відповіли Володимиру Зеленському щодо плану дій для вступу України [ Редактировать ]
Приєднання України до НАТО політичний крок, і його не можна оцінювати за суто технічними критеріями. Так в Альянсі відповіли на запит Володимира Зеленського щодо плану дій зі вступу України в НАТО.
Заяву зробив представник генсека Джеймс Аппатурай. Він наголосив, що самого лише виконання певних умов недостатньо, адже Альянс теж має бути готовим до розширення
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Так в Альянсі відповіли на запит Володимира Зеленського щодо плану дій зі вступу України в НАТО
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