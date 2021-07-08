У Токіо збираються запровадити надзвичайний стан на час Олімпіади [ Редактировать ]
Через новий сплеск захворюваності у Токіо збираються запровадити надзвичайний стан на час Олімпіади. Японська влада вже тричі вдавалася до таких заходів. Чинний термін останнього локдауну спливає 11 липня.
За даними ЗМІ, вчетверте режим надзвичайно стану триватиме щонайменше до 22 серпня. Припускають, що це вплине на рішення Олімпійського комітету щодо кількості глядачів на стадіонах. Нагадаю, літні олімпійські ігри мають відбутися з 23 липня до 8 серпня.
по теме
Таку розвагу проспонсорував місцевий бізнес, щоб підняти людям настрій, оскільки столиця Японії досі під натиском коронавірусу
33 округи на півдні країни потрапили в зону ризику. Очікують, що стихія принесе опади в понад 200 міліметрів. А це може спричинити повені
Допустиму кількість людей на стадіонах визначать найближчим часом. Зокрема, розглядають скорочення ліміту заповнення арен із 10 до 5 тисяч
За інформацією японських ЗМІ, впродовж кількох наступних днів до країни прибудуть приблизно 400 олімпійців із 18 країн
Кіт з'являється на екрані поміж рекламними блоками і нявчить до перехожих. Таку розвагу проспонсорував місцевий бізнес - щоб підняти людям настрій, оскільки столиця Японії досі під натиском коронавірусу