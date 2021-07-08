Через новий сплеск захворюваності у Токіо збираються запровадити надзвичайний стан на час Олімпіади. Японська влада вже тричі вдавалася до таких заходів. Чинний термін останнього локдауну спливає 11 липня.

За даними ЗМІ, вчетверте режим надзвичайно стану триватиме щонайменше до 22 серпня. Припускають, що це вплине на рішення Олімпійського комітету щодо кількості глядачів на стадіонах. Нагадаю, літні олімпійські ігри мають відбутися з 23 липня до 8 серпня.