На стратегическом для национального ОПК Николаевском авиаремонтном предприятии (НАРП), входящем в состав ГК Укроборонпром, готовится сомнительное кадровое решение. Об этом заявил Апострофу эксперт Валерий Клочок.

По его информации на должность директора там продвигают Андрея Ликаренко, уже возглавлявшего завод в 2012-14 годах. Сегодня он руководитель другого предприятия госконцерна – тернопольского "Проминя".

Эксперт пишет, что гендиректор УОП Юрий Гусев неоднократно критиковал бесхозяйственность директора "Проминя". Причем, как в части текущей там восемь лет крыше, так и о провале в производстве антенных систем, продукции для ПВО и авиационной навигации.

При это эксперт считает неоправданной инициативу госконцерна предложить Ликаренко повышение. "Учитывая коллапс на тернопольском заводе, единственным логичным решением главы УОП выглядело бы увольнение его директора. Но, вместо изгнания, руководители УОП отправляют зашкваренного директора на повышение", - отметил он.

Однако эти нестыковки оказались не единственными в ожидаемом кадровом решении УОП. Кроме некомпетентности кандидата, всплыли факты его причастности к коррупции.

Как сообщал еще в 2014-м Центр журналистских расследований, Ликаренко причастен к скандалу с установкой списанных запчастей на самолетах ВВС Украины. Тогда на возглавляемом им НАПР поставили на Ил-76 отработавшие ресурс колеса, радиаторы и ряд агрегатов. Военная приемка зафиксировала фальсификацию. А следствие подтвердило, что эти действия совершались по его личному распоряжению.

В результате в отношении его действий открыли 10 уголовных производств. Часть из них расследуется и сегодня. Святошинский суд Киева продолжает слушать уголовное производство №12014100080010572, которое ранее расследовали в Подольским суде, про мошенничество в особо крупных размерах, совершенное ОПГ. УК предусматривает за это правонарушение до 12 лет заключения. Последнее заседание состоялось 7 июля 2021 года.

Исходя из этой информации, ситуация с данным кадровым назначением Укроборонпрома выглядит абсурдной. Ведь директором оборонного госпредприятия хотят назначить фигуранта уголовного расследования по статье мошенничество. Предоставив ему доступ к гостайне и решениям, влияющим на национальную безопасность страны.