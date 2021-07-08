Местных зрителей не допустят на мероприятия и соревнования в столичном регионе Японии. Соответствующее решение в четверг, 8 июля, приняли организаторы Олимпийских игр, сообщает Kyodo.

В Токио состоялась пятисторонняя дискуссия с участием представителей Организационного комитета Игр, Международного олимпийского комитета (МОК), а также местных властей.

"Было решено, что столичные районы Токио, Канагава, Тиба и Сайтама не будут принимать зрителей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Японии введут режим ЧС перед Олимпиадой.

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