Правительство Японии собирается ввести режим чрезвычайного положения в стране из-за возможной вспышки коронавирусной инфекции на Олимпийских играх. В настоящее время до главного события в мире спорта осталось 2 недели.

Япония рассматривает возможность запретить всем зрителям принимать участие в Олимпийских играх. Также существует вероятность, что будут продлены ограничения на территории столицы страны Токио и близлежащих префектурах.

Официальные лица взвешивают возможность расширения ограничений из-за распространения коронавируса для сдерживания инфекций чуть более чем за две недели до начала Игр.

Отмечается, что ограничения будут продлены на месяц. Это может означать, что во время всего периода проведения Олимпийских игр, которая стартует 23 июля до 8 августа 2021 года.

Читайте также, перед проведением Олимпийских игр в Токио ожидают новую пятую волну коронавируса. Сообщается, что число новых случаев COVID-19 возросло из-за распространения штамма "Дельта" и толп на улицах.

Кроме того, летние Олимпийские игры-2020, которые должны состоятся летом 2021 года в столице Японии Токио, не будут перенесены. Оргкомитет Олимпиады в лице председателя Сэйко Хашимото заяви, что сейчас нужно успокоить жителей страны

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