Новые налоги для инвесторов и физических лиц-продавцов недвижимости могут привести к росту цен на квартиры от 20 до 40%. Об этом во время пресс-конференции "Негативные последствия новых налогов на жилье" рассказал Алексей Коваль, руководитель проектов Perfect Group (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Недавно мы радовались инициативам власти по запуску ипотеки. Сегодня Кабмин посылает девелоперам и покупателям совсем другие сигналы – власть хочет ввести двойной НДС для инвесторов в недвижимость, а также налог 18% для физических лиц, которые перепродают третий и каждый последующий объект недвижимости в год", – поделился Коваль.

По словам руководителя проектов Perfect Group, подобное решение может привести к моментальному росту цен на квартиры на 20%, и в целом достичь +40% в течение полугода после старта работы закона.

"Сейчас девелопер уже платит НДС, когда продает квартиру. Большая часть жилья – от 20 до 40%, на первых этапах строительства реализуется инвесторам. Кабмин хочет обязать платить еще одно НДС, если конечный покупатель приобретет жилье от такого инвестора. Конечно, речь идет не о борьбе со спекулянтами, как хотят представить эту инициативу. Просто часть покупателей не хотят вкладываться на этапе котлована – они ждут, пока объект будет построен.

Инвесторы несут определенные риски и вкладывают собственные средства на полтора-два года, чтобы в конце концов получить доход. Это рыночный механизм, на который государство хочет наложить двойное налогообложение. Моментальное увеличение стоимости жилья составит не менее 20% – это сумма НДС. Далее пропадет стимул для инвесторов, часть застройщиков не смогут финансировать работы, уменьшится скорость строительства и упадет предложение, из-за чего цены на новое жилье могут вырасти на 40% в течение полугода", – поделился Алексей Коваль.

Еще один пункт, который вызывает беспокойство бизнеса – это введение налогового залога. Положения законопроекта позволяют налоговикам требовать такой залог, пока идет процесс определения, правоверно ли насчитали налог.

"Дополнительное "улучшение" – это налоговый залог. Если фискальный орган начислил обязательства буквально "с потолка", а компания не согласна и начинает процедуру обжалования, налоговики смогут требовать на этот период залог – на всю сумму начисленного налога. Это может включать блокировку счетов компании, арест имущества фирмы и ее владельцев.

Мы понимаем, насколько такой компонент может стать коррупционным в украинских реалиях. Особенно для девелоперов, которые не могут по полгода ждать решения – с заблокированными счетами.

Для понимания масштабов проблемы, сейчас на этапе обжалования в первой инстанции в судах более 30 тыс. дел", – отметил Коваль.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей. В частности, закон вводит уплаты 20% НДС при продаже нового жилья, а также 18% налога на доходы для физических лиц, которые перепродают третий и каждый последующий объекты недвижимости в год.