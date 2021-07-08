До Чорного моря прямує десантний корабель США USNS Yuma [ Редактировать ]
До Чорного моря увійде десантний корабель США USNS Yuma.
Це - багатоцільове судно, призначене для роботи в мілководних портах і фарватерах. Воно може здійснювати гуманітарні місії, перекидання військ, вантажів та техніки.
Раніше Yuma тричі заходив у Чорне море. Востаннє - у вересні торік. Нині в акваторії перебуває американський ракетний есмінець USS Ross.
Нагадаємо, у регіоні тривають міжнародні військові навчання Sea Breeze. Цього року в маневрах бере участь 31 країна.
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