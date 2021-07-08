Володимир Зеленський ветував закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів [ Редактировать ]
Володимир Зеленський ветував закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів - і повернув назад у Раду зі своїми пропозиціями. Наразі він на розгляді комітету.
Нагадаємо, законопроєкт про перезапуск ВККС, який є важливим для співпраці з МВФ, депутати ухвалили минулого тижня. І щодо нього було багато суперечок. Зокрема, положення про участь міжнародних експертів у відборі конкурсної комісії. Адже саме їм залишили вирішальне слово.
До речі, про те, що документ ветують, одразу говорив і спікер Дмитро Разумков. Саме через суперечність положень щодо міжнародних експертів.
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