За тиждень 364 угоди - саме стільки договорів купівлі-продажу уклали з моменту відкриття ринку землі.

У лідерах - Полтавщина та Вінниччина. За минулу добу від нотаріусів надійшло понад 2800 заяв до Державного земельного кадастру. З них погодили майже дві з половиною тисячі.

Але такі темпи продажу можуть призвести до шахрайства та навіть рейдерства, - попереджає лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":