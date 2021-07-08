Ризики торгівлі землею: Юлія Тимошенко оприлюднила побоювання українських сільгоспвиробників [ Редактировать ]
За тиждень 364 угоди - саме стільки договорів купівлі-продажу уклали з моменту відкриття ринку землі.
У лідерах - Полтавщина та Вінниччина. За минулу добу від нотаріусів надійшло понад 2800 заяв до Державного земельного кадастру. З них погодили майже дві з половиною тисячі.
Але такі темпи продажу можуть призвести до шахрайства та навіть рейдерства, - попереджає лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":
Готується велика спекуляція на українській землі. Це означає, що землю хочуть сьогодні купити за безцінь, а потім перепродати її міжнародним корпораціям за трильйони - це перша причина, чому не продавайте. Друга причина, чому не продавайте: вартість оренди буде підвищуватись. Зараз так складається ситуація, що за оренду землі будуть платити більше.
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Однак до завершення аукціону інформація про учасників є конфіденційною. Торги будуть відбуватися у три етапи. Мінімальний крок - не менше одного відсотка від стартової ціни лота
Хоча земельний ринок у нас працював, але в глибокій тіні. Тепер усе має бути відкрито та легально. Та все ж земельну реформу нещадно критикують