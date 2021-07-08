В четвер, 8 липня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" екс-міністр соціальної політики України Андрій Рева розповів, чого очікувати українцям від монетизації пільг.

Будь-яка ідея має право на існування. Проблема тільки в тому, що треба правильно вибрати місце, час і спосіб реалізації.

"Хочу нагадати, що пільги на проїзд встановлювались законами України та рішеннями Кабінету міністрів України. Відповідно до законодавства, той, хто встановлював пільги повинен і оплачувати організаціям, які їх надають. Коли кажусь, що треба спонукати місцеві органи влади, то, вибачте, встановлює пільги Кабмін, а спонукати треба місцевим органам", - додав він.

Також він розповів, що треба зробити аби монетизація запрацювала правильно.

Треба згадати Конституцію. Пільга, яка надається громадянину, діє на всій території України. Якщо ви маєте право на пільгу, вона має бути безумною, а не залежати від того, чи є гроші в бюджеті, чи є монетизація. Людина має право. Коли ми говоримо про механізми реалізації - вони мають бути такими, щоб не посягати на право людини користуватись пільгою. Це право не може бути обмежено за місцем проживання.

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