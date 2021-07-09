У Гаїті назвали колумбійців виконавцями вбивства президента [ Редактировать ]
Колишні військовослужбовці Колумбії причетні до вбивства президента Гаїті. Таке заявив міністр оборони Дієго Молано. Напередодні тамтешня поліція повідомила, що має 28 підозрюваних. 26 із них колумбійці, двоє американці гаїтянського походження.
15 людей вдалося затримати, семеро загинули під час спецоперації, решту розшукують. Нагадаю, у ніч проти сьомого липня невідомі увірвалися до резиденції президента Гаїті. Політика застрелили, першу леді - тяжко поранили.
Дієго Молано, міністр оборони:
Після вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза Інтерпол звернувся з офіційним запитом до уряду Колумбії та Національної поліції щодо підозрюваних у цьому злочині. За попередньою інформацією, ці люди є громадянами Колумбії, військовими національної армії у відставці.
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