Європейська Мекка: чому туристи з Саудівської Аравії масово їдуть до України?

Останнім часом на вулицях великих міст дедалі частіше можна побачити організовані групи гостей з країн Перської Затоки. Чому Україна стала для них новою туристичною Меккою? Та чи подобається їм у нас?