Олімпіада у Токіо пройде без глядачів [ Редактировать ]
Олімпійські ігри за порожніх трибун. У Токіо вирішили не пускати на змагання глядачів, і відучора запровадили надзвичайний стан. Через поширення штаму "дельта" в країні зростає кількість інфікованих коронавірусом.
Раніше влада заборонила присутність закордонних уболівальників на трибунах, а тепер ще й місцевих. До Японії напередодні прибув голова міжнародного Олімпійського комітету Томас Бах. Ігри стартують за два тижні.
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