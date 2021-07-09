Олімпійські ігри за порожніх трибун. У Токіо вирішили не пускати на змагання глядачів, і відучора запровадили надзвичайний стан. Через поширення штаму "дельта" в країні зростає кількість інфікованих коронавірусом.

Раніше влада заборонила присутність закордонних уболівальників на трибунах, а тепер ще й місцевих. До Японії напередодні прибув голова міжнародного Олімпійського комітету Томас Бах. Ігри стартують за два тижні.