У Нідерландах напередодні відбулося слухання у справі МН-17. Серед іншого, суд відхилив клопотання захисту про допит американського розвідника, який сформував звіт про катастрофу. Не підтримав і прохання адвокатів заслухати російських експертів про їхнє розслідування трагедії.

Наступне засідання відбудеться шостого вересня, тоді слово матимуть родичі загиблих. Нагадаю, літак рейсу MH-17 збили в небі над окупованою Донеччиною у липні 2014 року. Загинули всі 298 людей на борту.

Міжнародна слідча група з'ясувала - літак був збитий установкою "Бук", що належить 53 бригаді з Курська Російської Федерації.