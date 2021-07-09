Жителів гірських районів закликають бути вкрай обачними під час перебування на природі

Троє дітей госпіталізували через укуси змій в Івано-Франківській області. Вони перебувають у реанімації у важкому стані - повідомили в облдержадміністрації. Відомо, що один випадок стався на дитячому майданчику.

Минулої доби двоє дітей також постраждали на Буковині та на Львівщині. Жителів гірських районів закликають бути вкрай обачними під час перебування на природі.