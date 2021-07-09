На Прикарпатті трьох дітей госпіталізували через укуси змій [ Редактировать ]
Троє дітей госпіталізували через укуси змій в Івано-Франківській області. Вони перебувають у реанімації у важкому стані - повідомили в облдержадміністрації. Відомо, що один випадок стався на дитячому майданчику.
Минулої доби двоє дітей також постраждали на Буковині та на Львівщині. Жителів гірських районів закликають бути вкрай обачними під час перебування на природі.
по теме
В інфекційному відділені опинилися 12 підлітків і один дорослий - чим отруїлися і як почуваються зараз?
Святкували у місцевому ресторані. Чим отруїлися? Як почуваються випускники? І що було не так з продуктами?
Для відпочинку обрали комплекс в селі Микуличин. Прибули сюди в понеділок. А вже в середу дітям раптово стало зле. Один за одним їх почали забирати в Яремчанську міську лікарню
В Ивано-Франковской области двоих детей госпитализированы из-за укусов змей
Для відпочинку обрали комплекс в селі Микуличин. Прибули сюди в понеділок. А вже в середу дітям раптово стало зле. Один за одним їх почали забирати в Яремчанську міську лікарню.