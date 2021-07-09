Депутат, наркотики і ДТП. Колишній "слуга народу", а нині позафракційний Олександр Юрченко знову втрапив у скандал. Пам'ятаєте, це той - кого НАБУ звинуватило у вимаганні хабаря за "правильне рішення". Та цього разу політик під час робочого візиту до Львова на елітній машині розбив чужу автівку і намагався з'ясувати стосунки "по-чоловічому" з постраждалим водієм.

Поліція обох учасників ДТП забрала на проходження експертизи. У крові парламентаря виявили наркотики. Сам Юрченко все заперечує. Тож, де правда?

Виїжджав з автостоянки готелю і в'їхав у чужу машину - так закінчилася робоча поїздка нардепа Олександра Юрченка на Закарпаття. Утім, пригоди з цього тільки почалися. Парламентарій, зрозумівши, що на дорогому форді мустанг став "автором" аварії, а не законопроєкту, спробував утекти і знову вдарив машину. Поїхати не вдалося, бо дорогу перекрили інші автівки. Тож далі нардеп вирішив працювати вже руками. Напав на потерпілого - водія "Фольцвагена", який усе знімав, - і спробував забрати в нього телефон.

Патрульні, які прибули на місце аварії, запідозрили, що Юрченко перебуває під дією наркотичних речовин. Очевидці також стверджують: координація рухів у нардепа була порушена, та ще й мав "дивні зіниці". Сам постраждалий водій пізніше повідомив ЗМІ: і він, і винуватець ДТП пройшли експертизу на стан сп'яніння. У Юрченка експрес-тест показав наявність MDMA, відомого як "екстазі". У мережі оприлюднили фото-висновку нарколога, під яким народний депутат зробив допис: "наркотиків ніколи не вживав і не знаю, що це таке".

Андрій Пушкар, заступник командира батальйону поліції в місті Львів:

Під час складання матеріалів в одного з учасників були виявленні ознаки сп'яніння. 32-річного водія "Форд Мустанг" було доставлено до медичного закладу для освідчення. Також в медичний заклад було доставлено іншого учасника ДТП. По даній події матеріали скеровані до суду.

Ми спробували зв'язатися і депутатом і його помічником, але їхні телефони вимкнені.

І це вже не перший скандал за участі Юрченка. Рік тому ДБР викрило його помічника на отриманні хабаря. За версією слідства частина коштів була обіцяна самому нардепові. У "Слузі народу" на це відреагували виключенням парламентарія зі своїх лав, а детективи НАБУ вручили йому підозру і клопотали про арешт. Суд вимоги обвинувачення задовольнив, утім із СІЗО Юрченко вийшов під заставу в понад три мільйони гривень.