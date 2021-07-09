Температура до +56: на жителей США "обрушится" экстремальная жара [ Редактировать ]
Жителей США предупредили об экстремальной жаре на территории западной части страны, где сегодня проживает почти 30 млн человек. Согласно прогнозам, температура будет достигать более +54 градусов. Об этом сообщает пресс-служба NWS.
В эти выходные прогнозируется опасный уровень жары. Обязательно пейте воду и ограничивайте активность на свежем воздухе в течение дня.
Западной части США угрожают не только высокие температуры, но и мощные грозы и высокий риск возникновения лесных пожаров.
На территории Сакраменто, Лас-Вегаса и северо-западной части штата Аризона отметки температуры будут достигать до 49 градусов. Более 54 градусов ожидается на территории национального парка Долина Смерти, который расположен на границе Калифорнии и Невады.
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