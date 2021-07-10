Десятки годин у повітрі, під водою і сотні подоланих кілометрів. В Одесі фінішували міжнародні військові навчання Sea Breeze. Тривали вони два тижні. І майстерність у них відточували бійці з тридцяти країн світу. що опанували учасники маневрів? Із підсумками - Андрій Анастасов.

Кораблі країн-учасниць Sea Breeze потрохи повертаються додому, а керівництво підсумовує навчання. Корвети, фрегати, есмінці пройшли близько тринадцяти тисяч миль, водолази - більше як триста разів спускалися під воду, пілоти - понад вісімдесят годин перебували в повітрі.

Олексій Неїжпапа, командувач Військово-морських сил Збройних сил України:

Море - це не паркан, море - це дорога, дорога між націями, дорога між всім світом, і хто цього не розуміє - наш противник наша сила в єдності, наша сила в поглядах, наша сила в тих цінностях, які захищають наші народи.

У Sea Breeze цього року була рекордна кількість учасників тридцять одна країна! Протягом двох тижнів на теренах Одещини, Миколаївщини, Херсонщини усілякі підрозділи відпрацьовували безліч вправ: приміром, проривалися в тил противника, звільняли території, захоплені бойовиками. Українські ВМС при цьому проходили оцінку за стандартами НАТО.

Кайл Гант, заступник командира 65 тактичної групи флоту США:

Переклад українські ВМС виконали все точно за планом - і зробили це на найвищому рівні, за стандартами НАТО! Вважаю: така взаємодія між державами є прикладом для всього світу! Це ключ до дій у відкритому морі, до операцій у міжнародних водах, які вимагають тісної співпраці!

Кульмінацією стала активна фаза морського компоненту, коли в море вийшли всі кораблі на чолі с американським есмінцем "Росс". До речі, у Sea Breeze брали участь також інші силові та правоохоронні відомства України: прикордонники, сухопутні війська, Нацгвардія та СБУ.

Павло Середа, командир корабля "Григорій Куроп'ятников":

Держприкордонслужби України вразило те, що ми працюємо як одне єдине ціле хоча ми є правоохоронним органом, але можемо виконувати завдання в одному строю з нашими військовими колегами.

Протягом Sea Breeze було чимало розмов про можливі інциденти за участю російських військових - адже Росія одночасно також проводила низку навчань у північно-західному районі Чорного моря.

Олексій Доскато, керівник навчань Sea Breeze:

Під час навчань Російська Федерація дуже уважно спостерігала за нашими діями, але ніяких конфліктних ситуацій, які би заважали би нам виконати нашу програму навчань не було.

Сьогодні за результатами навчань учасники - отримали нагороди, а вже завтра, як повідомила американська сторона - почнеться робота з підготовки наступних маневрів, тобто Sea Breeze 20-22.