Безплатні сніданки та готовність йти на будь-які поступки. Готельний бізнес на заході Європи стає дедалі більше клієнтоорієнтованим. Пандемія коронавірусу змусила низку закладів боротися за виживання. Як саме - розкаже Олена Абрамович.

Ще два роки тому під час відряджень у Париж, Страсбург мені доводилося зупинятись десь на околицях міст за шалені гроші і в не дуже хороших готелях. Через пандемію ситуація змінилася радикально - за значно нижчу ціну тепер можна заночувати неподалік від Лувру, ще й з безкоштовними сніданками.

Готельний бізнес європейських столиць тепер буквально змагається за клієнтів. Повна заповненість номерів - це виняток. Іноземців, особливо з-поза меж ЄС, вкрай мало - для них кордони переважно закриті.

Енні Куртад, власниця ресторану в Каннах:

Нам досі не вистачає туристів, особливо іноземних. Чекаємо на них з розпростертими обіймами. Бо без них Лазурний берег зовсім не той.

Британських туристів, до речі, певні країни ЄС минулого місяця навіть без щеплень і тестів на коронавірус почали приймати. Щоправда, після поширення штаму "Дельта" умови в'їзду стали жорсткішими. Готельєри, звісно, цьому не зраділи. Зараз вони готові виконувати будь-які забаганки клієнтів. Безкоштовно і заселяють на кілька годин раніше, і дозволяють пізніше виїхати. А п'ятизіркові заклади взагалі беруть на себе логістичні й організаційні моменти візиту віп-клієнтів.

Марк Новіль, головний консьєрж п'ятизіркового готелю в Брюсселі:

Мені зателефонував іноземний клієнт, він продавав підприємство у Франції й заразом дуже хотів побачити замок на заході країни. Тож попросив організувати йому переліт гелікоптером туди, знайти пілота тощо.

Жан Нільсен, генеральний директор готелю в Брюсселі:

Те, що ми намагаємося зараз зробити, - це не казати "ні", зберігати індивідуальний підхід. І дозволяємо нашому персоналу йти на поступки клієнтам, робити все необхідне в конкретній ситуації.

І попри те, що літо в розпалі, бізнес-події потроху відновлюються й виходять із онлайн-формату, до показників літнього сезону 2019 року готельному бізнесу ще далеко.

Рудольф ван Веєнберг, керівник Асоціації готелів Брюсселя:

Наразі готелі в Брюсселі завантажені лише на 15-20%. І це при тому, що третина брюссельських закладів узагалі зачинені через брак клієнтів. Усе це триває вже майже півтора року і не зрозуміло, коли закінчиться.

За результатами 2020 прибутки готельного бізнесу в Брюсселі знизилися на 90%, - відзвітували у Брюссельській асоціації готелів. Щоб підтримати цей важливий сектор для європейської столиці, минулої осені Єврокомісія виділила понад 15 мільйонів євро їх розподілили між закладами як гранти. Та втримати бізнес на плаву вдалося не всім.