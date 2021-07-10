Німців запрошують вакцинуватися у барах [ Редактировать ]
Наввипередки з новим штамом. У Німеччині, де вже повністю імунізували понад 40 відсотків населення, намагаються пришвидшити кампанію з вакцинації і досягти колективного імунітету. Як саме? І чому німці вже не квапляться робити щеплення? Тетяна Логунова розкаже.
Замість пива, вина і коктейлів у цій культовій берлінській кнайпі відвідувачам нині пропонують винятково… щеплення проти коронавірусу. Атмосфера не така серйозна, як у центрі вакцинації чи кабінеті лікаря. Утім, сама процедура відбувається за всіма правилами: коротка бесіда з пацієнтом, ін'єкція і штамп - у паспорт вакцинації.
Штеффен Людер, лікар:
Немає жодної різниці, де вакцинувати - у центрі чи тут, у барі. Що швидше ми щепимо якомога більше людей, то раніше повернемося до нормального життя. Тут навіть зручніше: людина надсилає мені листа на електронну пошту, отримує підтвердження і приходить. Жодної бюрократії.
У цьому барі лікар Людер працює вже кілька місяців. Під час локдауну власники кнайпи запропонували йому робити в приміщенні швидкі тести на коронавірус.
Штеффен Людер, лікар:
Багато людей, які приходили до мене на тестування, запитували: "А щеплення ви теж робитимете?" І коли я отримав вакцину, то подумав: "Чом би й ні?".
Для своїх клієнтів лікар замовив препарат "Джонсон і Джонсон". Щоб люди за раз отримали захист, і не чекали на другу дозу.
Катаріна, жителька Берліна:
У жовтні я хочу поїхати в Ізраїль, тому мені треба вакцинуватися. І мені пощастило, одна ін'єкція - і готово.
Памела, жителька Берліна:
Дуже незвично, але водночас дуже класно. Жодного стресу! Усе просто супер.
Незабаром німці матимуть можливість вакцинуватися і в інших барах та ресторанах. А ще в парках, кінотеатрах та місцях відпочинку. Німецькі політики пропонують імунізувати буквально "на кожному кроці". Щоб заохотити людей робити щеплення і швидше досягти колективного імунітету.
Вакцини дедалі більше, а от охочих щепитися, навпаки, менше. Якщо ще місяць тому в Німеччині імунізували мільйон людей за день, то зараз ледве 700 тисяч. Темпи поширення хвороби істотно знизилися, німці заспокоїлися і вже не поспішають робити протиковідну ін'єкцію.
Окрім мобільних центрів вакцинації "де тільки можна", лунають і більш привабливі ідеї. Людям, які зроблять щеплення, пропонують видавати грошові ваучери. Або влаштувати лотерею, у якій імунізований щасливчик зможе виграти сотні тисяч євро.
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