На Прикарпатті бум аварій через худобу. Суди, в буквальному сенсі, завалені подібними справами. Але чи є в них перспектива? І кого зазвичай визнають винними в таких ДТП - водіїв, погоничів чи корів? Жанна Дутчак проїхалася гірськими селами і розкаже, хто ж кому дорогу переходить?

Центральна дорога міста Яремча, якою мчить група мотоциклістів. Один із водіїв починає маневрувати, втрачає контроль, і врізається.... в коня. Коли той з господарем чимчикував узбіччям.

Що сталось? - Коня чуть не збили.

І таких аварій за участі тварин десятки. Особливо в гірських селах.

Ми в селі Витвиця. Саме тут в травні сталася курйозна ДТП. За участі машини і... корови. Тварина вибігла на дорогу, де саме проїжджало авто. Від зіткнення постраждали обоє.

Артур, житель села Витвиця:

Корова вибігла зі пасовища на дорогу. Їхала машина, гальмівного шляху там не було. Він мабуть пробував її об'їхати. Дві зламані ноги в корови, роги поломані, а з машиною розбитий бампер, капот.

ДТП сталася якраз біля обійстя пана Артура. Чоловік каже: збита корова належить сусідові. Поговорити з ним нам не вдалося - чоловіка не було дома. Тож про деталі курйозної справи розповідають селяни. Кажуть, господар не зміг навіть здати тварину на м'ясо, бо підприємці відмовляються приймати туші після ДТП.

Та найбільше людей обурює інше - головним винуватцем аварії правоохоронці чомусь визнали пастуха, водія ж машини - потерпілим.

Артур, житель села Витвиця

Страхова компанія відмовилася відшкодовувати, бо не було відповідніх документів оформлено на ту корову. Власнику не то що не відшкодували, він ще програє суд так, як він порушив правила дорожнього руху, що він не втримав ту корову.

Справу про ДТП за участі корови розглядали в Долинському райсуді. Там кажуть: такі справи насправді нині не рідкість. І в кожному винуватці різні. Та цього разу - порушив саме пастух.

Микола Пасічник, керівник апарату Долинського районного суду:

В судовому засіданні правопорушник свою вину визнав, у вчиненому розкаявся. Пояснив, що справді випасав худобу без прив'язі. Вийшла на проїжджу частину і створила ДТП. Наклад штраф на порушника в розмірі 850 гривень.

Чи є конкретні правила для погоничів, як саме вони мають діяти на дорозі, коли переводять по ній тварин? Правозахисники розповідають: все детально розписано в правилах дорожнього руку. Та біда, що їх мало хто читає.

Микола Пасічник, керівник апарату Долинського районного суду:

Переганяти тварин потрібно в світлу пору доби. І забезпечити таку кількість погоничів аби спрямувати тварин крайньою правою смугу узбіччям дороги і тим самим не створювати небезпеки і перешкод іншим учасникам руху.

Чи знають про ці вимоги власники тварин?

Богдана, жителька села Витвиця:

Треба за мотузочок і вести, а якщо ні то треба йти попри корову краєчком. І більше правою стороною.

Обабіч дороги помічаємо череду із двох десятків корів, тварини не на прив'язі, вільно йдуть полем. З них не зводять очей двоє наглядачів Іван і Тетяна. Молоді люди розповідають: в їхньому селі худобу випасають колективно по черзі. Гонять корів на пасовище вздовж центральної дороги через все село, бо іншого шляху - немає.

Тетяна та Іван, пастухи:

Двадцять корів то для вас забагато? - Та як забагато. Для нас двох то навпаки є замало. - Але ж ви не можете кожну корову проконтролювати. - Можемо. Вони ж пасуться, нікуди не йдуть. - А з якого боку дороги ведете, з правого, з лівого? - Вони собі йдуть посеред дороги. - Але ж не можна. - Але якщо їде машина вона собі може або почекати або об'їхати.

І водночас пастухи нарікають більшість водіїв навіть не намагаються пригальмувати. Тому саме кермувальників називають головними винуватцями таких ДТП.

Тетяна та Іван, пастухи:

А шофери чого вони женуть. Бо тут нема аби міліція стала аби дивилася за тими шоферами. От дивимся, але хоча вона вийти, вона вийде. - Не вбережеш? - Ну а як вбережеш. Шофер має помало їхати, щоб мав час зупинити.

Наша знімальна група пробула в селі недовго. Але теж ледь не потрапила під машину. Водії тут не їдуть, а просто літають. В сільській раді нам розповіли - після випадку з коровою вирішили встановити в селі попереджувальні знаки про обмеження швидкості та перегін худоби. Чекають дозволу ще від поліції.