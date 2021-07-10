Комунікацію між роботодавцями та людьми з інвалідністю взялися налагоджувати волонтери

В Україні стартував новий проєкт для працевлаштування людей з інвалідністю. Це інтернет-майданчик де охочі зможуть знайти роботу, пройти онлайн співбесіду або навчання. Із тими, хто вже скористався цією можливістю - поспілкувалася Ірина Розова

Добратися в іншу країну легше, аніж потрапити в сусідній район Києва. Так про своє життя розповідає 34-річний Юрій Полоз. У чоловіка ДЦП.

Юрій Полоз житель Києва:

Естественно одной из главных проблем является проблема трудоустройства.

Юрій має освіту та мріє працювати журналістом. Каже: самореалізація для нього - чи не найважливіше у житті.

Юрій Полоз, житель Києва:

Человек, который адаптирован в социум, который чувствует себя нужным, он чувствует себя гораздо лучше психологически, он на другом совершенно эмоциональном уровне находится. Любая работа, любая занятость, которая еще будет достойно оплачиваются, я надеюсь для нас еще более важной, чем для любого другого человека.

Нині в Україні майже три з половиною мільйони людей з інвалідністю. Половина з них у працездатному віці. Проте, більшість можливості працювати позбавлені. І перепоною скористатися шансом на повноцінне життя - є не лише фізичні обмеження.

Євген Охріменко, голова ГО "Громадський рух "Соціальна єдність":

Очень аккуратно работодатели относятся к переговорам, которые направляют людей из центра занятости. Работодатели не знают всех своих прав и обязанностей, не знают о существовании программ, которые в министерстве уже утвердили, которые уже несколько лет как работают, но ими не пользуются.

Комунікацію між роботодавцями та людьми з інвалідністю взялися налагоджувати волонтери. Створили спеціальну двосторонню інтернет-платформу для пошуку роботи та розміщення вакансій. У Мінсоцполітики ж кажуть, готові сприяти розвитку проєкту і мотивувати роботодавців брати у штат людей з інвалідністю.

Євген Котик, перший заступник міністра соціальної політики України:

Ми виступаєм комунікатором - об'єднання цих двох ініціатив - з одної сторони особи, яка б хотіла працювати, з іншої сторони соціально-відповідального роботодавця, який готовий взяти, для того щоб скомунікувати, навчити перепрофілювати в певних випадках и дати можливість працевлаштувати.

Та проблема не лише в мотивації. Часто роботодавці просто не знають про програми підтримки. Тож по них і не звертаються. А вони є.

Євген Чеглаков, голова Фонду соціального захисту інвалідів:

Роботодавцям надаються цільові позики на поворотній і безповоротній основі на створення робочих місць, нових робочих місць саме для людей з інвалідністю, також передбачено надання фінансової допомоги на переоснащення робочих місць, на переоснащення виробництва.

І попит на все це справді є. Лише за перші дні роботи нової інтернет-платформи її відвідали майже дві тисячі людей. Перші ж результати пілотного проєкту зможемо побачити вже за три місяці.