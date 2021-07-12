COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Майже дві сотні нових ковід-заражень виявили в Україні минулої доби. Ушпиталили 266 хворих, 7 - померли.
Найгірші показники у Києві та області, на Дніпропетровщині й на Одещині. За весь час пандемії коронавірусом заразилися 11 мільйонів українців. Щепили майже два мільйони 300 тисяч людей.
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