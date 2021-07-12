У ДТП під Борисполем загинули двоє людей - серед них 7-річна дитина. Аварія сталася напередодні увечері біля села Ревне. Відпочивальники поверталися з річки - вони сіли в один легковий автомобіль у дванадцятьох: восьмеро дорослих і четверо дітей.

За попередніми даними, водій був напідпитку, перевищив швидкість, не впорався з керуванням, і машина перекинулась. Ще троє пасажирів зазнали травм, їх шпиталізували, один - у критичному стані.

У поліції розпочали слідство.