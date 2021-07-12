У Молдові відбулися дочасні парламентські вибори [ Редактировать ]
У Молдові відбулися дочасні парламентські вибори. ЦВК уже підрахувала понад 99 відсотків бюлетенів.
Партія президентки Маї Санду "Дія і солідарність" здобула монобільшість, набравши 52,5 відсотки голосів.
Проросійський блок "Комуністи і соціалісти" підтримали 27 процентів громадян.
Партія "Шор" набрала майже 6 відсотків голосів і також проходить до парламенту.
Активність виборців склала понад 48 процентів.
по теме
Підрозділ з десяти правоохоронців допомагає патрулювати район, де найчастіше фіксували порушення
Президент Гітанас Науседа заявив, що необхідно негайно зміцнити східний кордон ЄС і не дозволити білоруському режиму використовувати мігрантів як політичну зброю
В понедельник, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады
Світлана Тихановська брала участь у президентських виборах торік улітку і була суперницею Лукашенка
В воскресенье, 12 июля, прошел футбольный матч между Англией и Италией в рамках Евро-2020