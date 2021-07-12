Два тижні військових навчань Sea Breeze на теренах України закінчилися. Цьогорічний вишкіл був найбільшим за всю його історію. Як він минув?

Загалом, у цьогорічному Sea Breeze взяла участь 31 країна! Партнери та безпосередні представники НАТО прислали на маневри 5 тисяч військових, 30 кораблів та катерів, 40 літаків та гелікоптерів.

Кайл Гант, заступник командира 65 тактичної групи 6 флоту США:

Ці навчання є демонстрацією усьому світові, що більше як 30 націй об'єднуються задля того, щоб визнати права інших націй діяти та навчатися разом у міжнародних водах і в повітряному просторі!

Майже пів місяця у південних регіонах та у відкритому морі військові з різних країн пліч-о-пліч вправлялися діяти разом. Для цього, зокрема, долали й мовні бар'єри. Разом десантувалися з літаків, проривалися у тил противника, звільняли умовно-захоплені терористами державні органи. Разом, об'єднаною групою кораблів, відпрацьовували протиповітряну та протичовнову оборону!

Загалом, на цьогорічних навчаннях саме кораблі стали символами сучасної військової потужності. Ось, приміром, патрульне судно "Трент" Великої Британії: наймолодший серед міжнародної ескадри - на бойовому чергуванні лише рік.

Ед Кірхем, командир артилерії корабля "Трент" Великої Британії:

Тренування особового складу ми проводимо майже безперервно! Усе це - для того, щоб корабель був у постійній бойовій готовності, щоби дати гідну відсіч у разі нападу!

А це - головний корабель цьогорічного Sea Breeze: есмінець "Росс" зі Сполучених Штатів. Півтори сотні метрів завдовжки. 127-міліметрова гармата, і торпеди… але головна зброя - ракетні установки класу "земля-повітря" та "земля-земля".

Дрейк Девис, заступник капітана корабля "Росс" (США):

Тут - ракетні установки типу "Томагавк", які ми використовуємо для ураження цілей на суходолі, а ось там, далі - установки ракет типу "Гарпун" - вони призначені для ураження інших кораблів з борту нашого есмінця!

І хоч Sea Breeze офіційно добіг кінця, військові тренування на Чорному морі на цьому не закінчилися. Традиційно слідом за українсько-натовськими навчаннями стартували маневри біля берегів Болгарії. У них навіть схожа назва - Breeze-2021. Масштаб менший - у них бере участь лише 14 країн, включаючи Україну. Втім значення не менш важливе: гарантування морської безпеки у чорноморському регіоні.