Засідання парламенту Грузії перервали через бійку [ Редактировать ]
Пристрасті по-грузинськи. Засідання парламенту в Тбілісі перервали через заворушення. Представники опозиції хотіли провести всередину журналістів, які вимагають відставки Кабміну та проведення дочасних парламентських виборів.
Зчинилася бійка, у яку вчасно втрутилися охоронці. Тож усе обійшлося лише одним порваним піджаком. У Тбілісі відучора тривають протести - через смерть оператора, якого минулого тижня побили противники ЛГБТ-спільноти.
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