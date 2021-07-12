Карпатські заповідники отримали десятки нових автівок [ Редактировать ]
Три десятки нових автівок отримали вісім національних парків та заповідників Карпатського регіону. Позашляховики допоможуть працівникам служби держохорони ефективніше боротися з браконьєрством, а також вчасно запобігати лісовим пожежам.
Окрім автівок, охоронцям передадуть нову уніформу та засоби радіозв'язку. А ще навчать інструментарію Smart для аналізу даних патрулювання.
Це стало можливо завдяки спільному проєкту Міністерства охорони довкілля та уряду Німеччини зі збереження природи Карпат. Деякі з унікальних природних осередків регіону є об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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