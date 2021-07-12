Коли тварини підростуть - їх випустять у дику природу

На Волині взялися відновлювати популяції диких тварин у лісах. Адже останніми роками, кажуть лісівники, звірів помітно поменшало. Кого не вбила африканська чума - знищили браконьєри. Тому не менш важливо зберегти нову популяцію. Як це можливо - дізнавалася Сніжана Сидорук.

Три десятки диких кабанів пасуться посеред лісу неподалік села Звірів. Вольєр площею понад два гектари спеціально для цих тварин облаштували лісівники.

Юрій Ліщук, головний мисливствознавець Звірівського лісомисливського господарства:

Підгодовуємо кукурудзою, даємо зелень різну. Спеціальні добавки. Так само вітаміни подживні речовини. Регулярно даємо антибіотики.

Коли тварини підростуть - їх випустять у дику природу. Вдатися до такого "фермерства" лісівників змусила африканська чума. Кілька років тому ця лихоманка винищила поголів'я на Волині.

Зараз їм приблизно до року буде і частину випускали у вільну природу для збагачення місцевої фауни, а ці далі годуємо.

Ще у Звірівському господарстві декілька сотень благородних оленів. Щоб збільшити і їхню чисельність, лісівники засівають ділянки кукурудзою та іншими злаками. Такі собі годівельні майданчики.

Це олені вночі само 12 часов ночі можем понаблюдати. Це зубри в шостій годині вечора приходили.

Ось ці кадри з лісовими мешканцями зафіксували фотопастки на деревах. Загалом у лісі їх 17. Пристрій вмикається від руху. Навіть якщо пролетить пташка, він усе зафіксує.

Юрій Ліщук, головний мисливствознавець Звірівського лісомисливського господарства:

Встановлюємо на підгодівельних майданчиках для спостереження руху звіра, щоб якось відслідкувати, орієнтуватись де він приблизно. Деякі фотопастки ставим також на фактори браконьєрства по заїздах по виїздах.

Ось ще одна петля виявлена стоїть на стежці, періодично під час патрулювання ми виявляємо такі браконьєрські знаряддя

Такі пастки браконьєри встановлюють поблизу годівельних майданчиків. Торік лісівники виявили майже пів тисячі таких знарядь.

Роман Бокій, єгер:

От іде звір попадає там чи ногою чи сам туловіщем - ну відносно чує щось постороннє на собі - ривок і він затягується і вже він звідси не може вирваться.

Спіймати на гарячому браконьєрів складно, визнають лісівники. Втім, саме з появою фотопасток незаконних мисливців вдається потроху віднадити від лісу.

Сергій Тишковець, директор Звірівського лісомисливського господарства:

Не перебирають, ні самки, ні самця і це сама більша проблема Всі браконьєри зараз є технічно оснащені карабіни з глушниками використовують, тепловізори.

Лише торік в області на браконьєрів склали майже чотири сотні протоколів, і ще сотню цьогоріч. І хоча штрафи за вбивство диких тварин обраховуються десятками тисяч гривень - охочих незаконно пополювати це не зупиняє.