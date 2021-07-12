У Черкасах родичі загиблих у жахливій ДТП вимагають справедливості. Вночі 20 червня водій на шаленій швидкості намагався проскочити перехрестя і врізався в таксі з пасажирами. Троє людей загинули, а підозрюваний у скоєнні аварії вижив. Рідні загиблих упевнені: він намагається уникнути відповідальності, адже йому й досі не обрали навіть запобіжного заходу.

Очень тяжело, очень …я до сих пор не могу поверить, что такое произошло

Не стримуючи сліз, Вікторія розповідає про свою невістку Олену. Дівчина загинула 20 червня в жахливій ДТП. У неї залишився чоловік і дворічний син, за яким тепер доглядають бабусі. За кілька хвилин до аварії Олена повідомила чоловікові, що повертається додому на таксі і більше на зв'язок не вийшла.

Потом он набирает, а никто не отвечает. Потом поднимает трубку мужчина, я не понял, кто вы? А он говорит, я фельдшер скорой помощи. Каже ваша жена в тяжелом состоянии в больнице.

Через три години Олена померла в лікарні, водій таксі та пасажир ще однієї автівки - загинули на місці.

В цій автотрощі вижив лише ймовірний її винуватець - кермувальник автомобіля "Кіа". Саме ця машина лоб у лоб врізалась в таксі. Від потужного удару авто перелетіли чотири смуги руху і зупинились на іншому боці перехрестя - а це щонайменше за 20 метрів.

Максим Новосьолов, чоловік загиблої:

Очевидці бачили, що на спідометрі автомобіля "Кіа". Стрілка завмерла на близько 107 милях, тому що автомобіль американський. А в еквіваленті це десь приблизно 170 кілометрів на годину.

За кермом "Кіа" був громадянин Йорданії Джабарін Галеб Юнеса. Наразі його життю ніщо не загрожує він із переломами та забоями перебуває в лікарні. Щоправда, не під охороною поліції. Спілкуватися з пресою категорично відмовляється.

Віталій Григор'єв, заступник директора КНП "Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги №3":

Думаю, що через днів 10-14 ми знімемо шви і він може бути відправлений на доліковування в інший лікувальний заклад.

До того, як йорданця переведуть, поліція планує клопотати про обрання йому запобіжного заходу. Адже правоохоронці підозрюють, що водій перебував під дією наркотиків.

Зоя Вовк, пресофіцерка ГУ Нацполіції в Черкаській області:

Водію вручили підозру у вчиненні кримінального правопорушення також проводилися експертизи щодо перевірки водія на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Наразі результати ще невідомі.

Родичі ж Олени побоюються, що водій може залишитися непокараним. Кажуть, чотири роки тому він уже уник звинувачення в зберіганні метамфетаміну.