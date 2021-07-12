В настоящее время были отобрано 105 препаратов-кандидатов/ фото: vademec.ru

В мире идет разработка более 100 вакцин от коронавирусной инфекции. При этом большая часть из них находится на третьей фазе клинических испытаний. Об этом рассказал научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумью Сваминатан.

По его словам, в настоящее время были отобрано 105 препаратов-кандидатов, которые потенциально смогут стать эффективными вакцинами от COVID-19.

У нас есть 105 вакцин-кандидатов на стадии разработки. Многие из них находятся на третьей фазе клинических испытаний.

Отмечается, что новые вакцины от коронавируса могут быть более эффективными, проще в хранении и применении. Известно, что в Украину прибыла очередная партия китайской вакцины CoronaVac. В ближайшее время 500 тысяч доз препарата начнут развозить по регионам.

Читайте также, в Pfizer и BioNTech заявили о разработке специальной вакцины против "Дельта" штамма коронавируса. Исследования могут начаться уже в августе, третья доза BNT162b2 имеет потенциал для сохранения максимального уровня защиты против всех известных в настоящее время штаммов.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения сообщила об обновлении рекомендаций по уходу за больными коронавирусом пациентами. Пациенты, находящиеся в критическом состоянии, страдают из-за чрезмерной реакции иммунной системы.

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